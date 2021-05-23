فعلا.. ما أكبر الفكرة وما أصغر الدولة

2021/05/23 | 03:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (..من شيد المباني وشق الطرق وحرث الأرض وزرعها في إسرائيل غير العرب الباقية في إسرائيل؟

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