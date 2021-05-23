زيدان يحدد مستقبله مع الريال في الأيام المقبلة

2021/05/23 | 03:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأكد مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان أنه سيتحدث إلى مسؤولي ناديه حول مستقبله على رأس الجهاز الفني في الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعدما جرّد من لقبه بطلاً للدوري الإسباني لكرة القدم.وقال زيدان الذي تخلى فريقه عن لقبه في "الليغا" إلى جاره أتلتيكو مدريد الذي تقدم عليه بفارق نقطتين "وضعي الحالي مزر لأننا لم نفز (باللقب)"، وذلك على الرغم من فوز فريقه الصعب على فياريال 2-1 في المرحلة 38 الأخيرة السبت.ولم يحل فوز النادي الملكي من تتويج مدريد بلقب "الليغا للمرة الحادية عشرة في تاريخه والأولى منذ عام 2014، عقب فوزه على بلد الوليد بالنتيجة ذاتها.وأضاف زيدان الذي أشارت تقارير إلى رحيله عن النادي في نهاية الموسم الحالي "إنه يوم يجب أن نفخر به باللاعبين.المهم ليس أنا، بل ما قام به اللاعبون منذ مطلع الموسم الحالي وبالتالي يتعين علينا توجيه التهنئة لهم".وتابع "أما فيما يتعلق بمستقبلي، فأنني سأتحدث بذلك إلى مسؤولي النادي في الأيام القليلة المقبلة وليس الآن".وأردف قائلاً "لم نفز بأي لقب في هذا الموسم والمسؤولية تقع عليّ.سنقيّم هذا الامر".وختم "يجب أيضاً تهنئة أتلتيكو مدريد لأنه يستحق اللقب.الفريق صاحب المركز الأول يستحق اللقب دائماً، لقد قدموا موسماً رائعاً".المصدر: سكاي نيوز

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