طوق أمني حول البصرة وعمليات استباقية لفرض القانون

2021/05/23 | 03:42 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصره: سعد السماك

فرضت قيادة عمليات البصرة طوقا أمنيا حول المحافظة وذلك لمنع تهريب المخدرات، فضلا عن تنفيذ واجبات امنية استباقية لملاحقة مثيري الاقتتال العشائري. ووجه قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي في تصريح صحفي، فور تسلمه منصبه، قوات الحدود والشرطة والجيش والحشد الشعبي والاجهزة الامنية بتعزيز الاجراءات حول الطوق الخارجي لمحافظة البصرة عبر السيطرات الخارجية وتعزيز موقفها الأمني بقوة إضافية من مختلف صنوفها.

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