2021/05/23 | 03:42 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: شيماء رشيد وعمر عبد اللطيف

حذرت لجنة الزراعة في مجلس النواب من التداعيات التي ستخلقها أزمة المياه الحالية في البلاد، وبينما دعت الحكومة الى استخدام الأداة الاقتصادية كورقة ضغط لحل أزمة المياه مع تركيا وإيران، أشارت الى أن هذا الأمر إذا لم يحل في الفترة المقبلة فإن البلاد مقبلة على موسم جفاف.

وقال عضو اللجنة جمال فاخر لـ«الصباح»: إن «تركيا وايران لم تلتزما بالقوانين الدولية الخاصة بحصص الدول المتشاطئة، اذ إن تركيا ومنذ سقوط النظام السابق لا تعطي الحصة الكاملة من المياه للعراق والمتفق عليها دوليا، وهو أمر غير صحيح».

وأضاف أن «العراق بلد زراعي ويعتمد على المياه، وقطع المياه سيؤدي الى الهجرة من الأقضية والنواحي الى المدن»، منوهاً بأن «الجانب الايراني ايضا لم يلتزم بحصة العراق من المياه، وهناك أنهر جفت بين الطرفين».

ودعا فاخر الحكومة الى «استخدام الورقة الاقتصادية كأداة ضغط في مفاوضاتها مع الجانبين لا سيما أن نسبة التبادل التجاري كبيرة جدا»، مبيناً أن «اللجنة وخلال الأيام المقبلة ستكون لها عدة اجتماعات بخصوص موضوع المياه، لأن هذا الموضوع إذا لم يحل قريبا فإن البلاد مقبلة على موسم جفاف».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذيرات برلمانية من تداعيات أزمة المياه) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذيرات برلمانية من تداعيات أزمة المياه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).