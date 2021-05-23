استقالة مسؤولة سودانية بارزة بسبب مقتل متظاهرين

2021/05/23 | 03:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مسؤولة سودانية بارزة إنها قدمت استقالتها، السبت، احتجاجا على مقتل اثنين من المتظاهرين خلال تجمع حاشد في وقت سابق من هذا الشهر، عندما فرّق الجيش مظاهرة في العاصمة السودانية.

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