فيديو من الجو يظهر مئات القبور لضحايا كورونا في الهند

2021/05/23 | 04:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت لقطات فيديو تداولتها وسائل إعلام، السبت، مئات القبور على امتداد ضفتي نهر الغانج في الهند، كثير منهم لاقوا حتفهم بسبب إصابتهم بعدوى فيروس كورونا المستجد.

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