رئيس أتليتكو: عقد سواريز جدد مسبقا

2021/05/23 | 05:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد قيادته الفريق لإحراز بطولة الدوري الإسباني "لاليغا"، قال رئيس أتلتيكو مدريد إن مستقبل نجمه لويس سواريز في الفريق يتوقف على رغبة المهاجم الأورغواني في البقاء.

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