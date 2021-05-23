قضيّة فلسطين: بين جيلي وجيل النَّكبة 

2021/05/23 | 06:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنتمي إلى جيل عايش قضية فلسطين، أو كما كان يلقوننا في المدارس، باعتبارها قضية الصراع العربي-الإسرائيلي أو الصهيوني.وأغلب التظاهرات في الزمن الذي عشناه في ظلّ نظام صدّام الدكتاتوري كانت عن فلسطين تضامناً أو تنديداً بحملات القتل والاعتقال التي تحدث في فلسطين.وحتّى فترة دراستي في جامعة بغداد كان يتم اجبارنا على التدريب العسكري لمدّة ساعتَين تحت عنوان (جيش القدس)، وكانت نتيجة التحشيد والتدريب لهذا الجيش الاستعراض في ساحة الاحتفالات ببغداد، ولم يَعبر حدودَ هذه المنطقة لا لتحرير القدس ولا لغيرها!

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