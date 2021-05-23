لا كرامة لمتنبيء بين قومه - محمد حسين يونس

2021/05/23 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسين_يونس أعتقد أنني قلت كل ماعندى ..



قلته بإخلاص و محبة و رغبة في الإصلاح ..



و لكنكم لم تسمعوني ..حتي أصبحت أحاديثي مثل الأسطوانة المشروخه التي تعيد اللحن مرات ..



و مرات دون ملل ..



حتي أقرب الأقرباء ..و منهم زوجتي و اختي و أبنائي و بناتي ..



و أغلب الأصدقاء الذين كانوا يتابعون مقالاتي ..



أنكروني ..



لم يعد لديهم الرغبة أو الحافز ليستمعوا أو يقرأوا نبوءات مثل ((أننا علي شفا الإنقراض كشعب بسبب ضلالات رج ......





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