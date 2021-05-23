إيران تعلن نهاية اتفاق

2021/05/23 | 08:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس البرلمان الإيراني، الأحد، إن اتفاق المراقبة الذي استمر 3 أشهر بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة انتهى يوم 22 مايو، حسبما أفادت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية الإيرانية.

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