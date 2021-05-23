2021/05/23 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_اليوناني مجموعة الحزب الشيوعي اليوناني البرلمانية الأوروبيةمسائلة حول الهجمات القاتلة التي تشنها دولة إسرائيل على الشعب الفلسطيني تستنكر مجموعة الحزب الشيوعي اليوناني البرلمانية الأوروبية، هجمة دولة إسرائيل القاتلة في القدس وقطاع غزة ضد الشعب الفلسطيني، مشيرة بنحو خاص إلى المسؤوليات الكبيرة التي تقع على حد السواء على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عِبر مُسائلة وجهها النائبان عن ال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسائلة حول الهجمات القاتلة التي تشنها دولة إسرائيل على الشعب الفلسطيني - الحزب الشيوعي اليوناني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسائلة حول الهجمات القاتلة التي تشنها دولة إسرائيل على الشعب الفلسطيني - الحزب الشيوعي اليوناني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).