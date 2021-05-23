دبوس في نعل زوبعة . - حسن ابراهيمي

2021/05/23 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_ابراهيمي الآن يستعد البحر لينتفض ضد أعمدة الدخانربما سينتصر وربما سينهزم .



أشرعة الهواء تمده بالأفق كطائر يحلق في السماء .البركان امتهن حرفة الهجاء الركود خلف جريمة غصن شجرة تسطح في الفرار .



لليل مزيج من الأغنيات قوس فرخ على رمل الرماية القدس يا قدس يا مدينة السلام أرواح الشهداء ستتجمل بعطر ......





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