لجنة الزراعة تحذر من تداعيات أزمة المياه

2021/05/23 | 08:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعحذرت لجنة الزراعة في مجلس النواب من التداعيات التي ستخلقها أزمة المياه الحالية في البلاد، وبينما دعت الحكومة الى استخدام الأداة الاقتصادية كورقة ضغط لحل أزمة المياه مع تركيا وإيران، أشارت الى أن هذا الأمر إذا لم يحل في الفترة المقبلة فإن البلاد مقبلة على موسم جفاف.وقال عضو اللجنة جمال فاخر في تصريح لـجريدة «الصباح» تابعته وكالة الانباء العراقية (واع): إن «تركيا وايران لم تلتزما بالقوانين الدولية الخاصة بحصص الدول المتشاطئة، اذ إن تركيا ومنذ سقوط النظام السابق لا تعطي الحصة الكاملة من المياه للعراق والمتفق عليها دوليا، وهو أمر غير صحيح».وأضاف أن «العراق بلد زراعي ويعتمد على المياه، وقطع المياه سيؤدي الى الهجرة من الأقضية والنواحي الى المدن»، منوهاً بأن «الجانب الايراني ايضا لم يلتزم بحصة العراق من المياه، وهناك أنهر جفت بين الطرفين».ودعا فاخر الحكومة الى «استخدام الورقة الاقتصادية كأداة ضغط في مفاوضاتها مع الجانبين لا سيما أن نسبة التبادل التجاري كبيرة جدا»، مبيناً أن «اللجنة وخلال الأيام المقبلة ستكون لها عدة اجتماعات بخصوص موضوع المياه، لأن هذا الموضوع إذا لم يحل قريبا فإن البلاد مقبلة على موسم جفاف».

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