2021/05/23 | 08:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أفادت صحيفة ديلي ستار البريطانية، بأن 60% من الهنود ممن أصيبوا بـ “الفطر الأسود” على خلفية فيروس كورونا تمت إزالة عيونهم أو إحداهما، وأن عددهم يبلغ بضعة آلاف.ومن بين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “الفطر الأسود” يضرب عيون 60% من الهنود المصابين به المركز الخبري الوطني.

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