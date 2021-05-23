مواطنون يرفعون البطاقة الحمراء بوجه حكومة وبرلمان الاقليم

2021/05/23 | 08:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت انه اختصاص محصور بالقائد العام للقوات المسلحة بغداد- وعد الشمري: أكدت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، أمس السبت، استبدال القادة العسكريين من مهام القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، موضحاً أن الهدف منه حفظ الاستقرار وعدم تكرار الخروق، لكنها شددت على معالجة الأوضاع في المناطق الرخوة قرب إقليم كردستان.وقال عضو اللجنة النائب ...

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