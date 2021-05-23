وسطاء مصريون يبحثون توطيد اتفاق وقف اطلاق النار بين الفلسطينيين واسرائيل

2021/05/23 | 08:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوردت انها تتضمن وقف الإجراءات التي أشعلت الحرب…اسيوشييتدبرس: الصباح الجديد-متابعة قال دبلوماسي مصري إن فريقين من الوسطاء المصريين موجودان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية لمواصلة المحادثات بشأن توطيد اتفاق وقف إطلاق النار، وتأمين هدوء طويل الأمد.وأفاد الدبلوماسي السبت، بأن المناقشات تشمل تنفيذ إجراءات متفق عليها في غزة والقدس، بما في ذلك سبل منع الممارسات التي ...

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