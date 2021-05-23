2021/05/23 | 08:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني نقلت وكالة انباء فارس الإيرانية، اليوم الأحد، عن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، قوله إن اتفاق المراقبة النووي بين طهران ووكالة الطاقة الذرية انتهى اعتبارا من أمس 22 مايو.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تعلن انتهاء اتفاق المراقبة النووي بين طهران ووكالة الطاقة الذرية المركز الخبري الوطني.

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