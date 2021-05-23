مقترح لإنهاء العام الدراسيّ دون امتحانات نهائية.. ماذا عن السادس الإعدادي؟

2021/05/23 | 09:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

عدّت لجنة التربية النيابية، الأحد، إجراء الامتحانات النهائية لطلبة المراحل غير المنتهية أمراً "صعباً جداً" في ظل زيادة إصابات كورونا، فيما دعت الوزارة إلى عدم التسرع بإطلاق تصريحات إنهاء العام الدراسي لعدم إرباك الطلبة.

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وقال عضو اللجنة عباس الزاملي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ناس"، (23 أيار 2021)، إن "إجراء الامتحانات النهائية للمراحل غير المنتهية صعب جداً بسبب الأعداد الكبيرة للطلبة وارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، ما دفع اللجنة لاقتراح إنهاء العام الدراسي لهذه المراحل بعد مشاورات ستعقد قريباً مع وزارة التربية لحسم موضوع السنة الدراسية".

وأكد أن "المراحل المنتهية غير مشمولة بمقترح إنهاء السنة الدراسية، بالإضافة إلى الطلبة الخارجيين، اذ ستكون هناك معالجات خاصة بهذه المراحل، لان اداء الامتحانات الوزارية أمر مهم لاجتيازهم المرحلة الحالية".

من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية حيدر فاروق السعدون وفق الصحيفة، إن "الوزارة تستعد لعقد اجتماعات موسعة مع المسؤولين والمختصين لحسم موضوع العام الدراسي للطلبة خلال الأسبوع الحالي".

ودعا السعدون، المسؤولين إلى "مراعاة وضع الطلبة الحالي بمواصلة التعليم الإلكتروني، حيث أصبح هناك نفور من قبلهم بسبب بعض التصريحات التي تخص إنهاء السنة الدراسية أو اعتماد درجات نصف السنة".

وتابع، أن "الوزارة تواصل تقديم الدروس الإلكترونية من خلال المنصات لحين إصدار القرارات"، داعيا الطلبة إلى "متابعة دروسهم عن بعد لكون موضوع إنهاء العام الدراسي غير محسوم لغاية الآن، حيث هناك معالجات ومقترحات عدة تعمل الوزارة على مناقشتها لحين الوصول إلى قرارات نهائية".

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