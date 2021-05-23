مدرب طاجيكستان يراهن على مواجهة الأُسود

2021/05/23 | 09:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة – واع حسين عمار أكد مدرب المنتخب الطاجيكستاني عثمان طاشوف ان فريقه يعول كثيراً على ودية العراق قبل الدخول في التصفيات المزدوجة.وقال طاشوف في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن: " استعدادات المنتخب جيدة وبدأنا بالوحد التدريبية الأولى ولدينا وحدة تدريبية ثانية على أرضية ملاعب مدينة البصرة الرياضية "، مبيناً أن" الجهاز الفني نظم الفريق من الأعمار المختلفة لكي تكون مشوقة للمتابعين". وأضاف طاشوف أن" المباراة الودية أمام منتخب العراق من المباريات المهمة وستكون ممتعة لما يمتلكه منتخب العراق من إمكانيات جيدة ومن الممكن أن يقدم لنا الفائدة الفنية قبل خوض التصفيات المزدوجة".

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