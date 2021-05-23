فرق الدفاع المدني تنقذ 235 دونما من محصول الحنطة

2021/05/23 | 09:21 - المصدر: السومرية نيوز

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تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الاحد، من انقاذ 235 دونما من محصول الحنطة في احدى قرى الطوز بمحافظة صلاح الدين.

المديرية ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فرقها في مركز ناحية الطوز سيطرت بوقت قياسي على حريق اندلع في 15 دونما من محصول الحنطة في قرية شاه سوران"، مشيرا الى ان "الفرق تمكنت من إخماد النيران المندلعة بكل مهنية وبأداء مميز ومنع توسعها وانتشارها إلى باقي انحاء الأرض غير المحصودة والبالغة مساحتها 235 دونما، ومن دون اي أضرار بشرية".

واضافت أن "الحادث نتج عن تماس كهربائي خارجي من الاسلاك الرئيسية الناقلة للكهرباء".

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