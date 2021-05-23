وزارة العمل تعلن اطلاق مشروع “تشغيل الشباب”

2021/05/23 | 09:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي اطلاق مشروع “تشغيل الشباب” بدعم من البنك المركزي، مشيرا الى ان المشروع يتضمن تأسيس مشاريع تنموية حقيقية.

وقال الركابي، في حوار مع “الصباح”، إن “الحكومة انصفت وزارة العمل بعد ان خصصت مبلغ خمسة تريليونات و600 مليار دينار ضمن الموازنة الاتحادية للعام الحالي لشمول 400 – 500 ألف مستفيد جديد، فضلا عن رفع سقف الاعانات، إلا أن اللجنة المالية في مجلس النواب لم تنصف الوزارة بعد ان ناقلت تريليونين ومئة مليار دينار من مجمل المبالغ المخصصة الى ابواب اخرى من الموازنة وبضمنها مبلغ تريليون و600 مليار دينار من تخصيصات الحماية الاجتماعية فقط، وهو ما اضر كثيرا ببرامج الوزارة وخططها للمرحلة المقبلة”.

وأضاف الركابي أن “اللجنة المالية خفضت المبلغ المخصص لهيئة الحماية الاجتماعية بشكل مفاجئ على الرغم من اتفاقنا مع اللجنة قبل يومين من التصويت على الموازنة على عدم التخفيض”.

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