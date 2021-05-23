أسلاك الكهرباء تصعق حقل حنطة في الطوز (صور)

2021/05/23 | 09:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أخمدت فرق الإطفاء التابعة لمديرية الدفاع المدني، الأحد، حريقاً اندلع في أحد حقول الحنطة بمحافظة صلاح الدين، جراء تماس كهربائي.

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وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 أيار 2021)، إن "فرقنا تمكنت من إنقاذ 235 دونماً من محصول الحنطة في قرية شاه سوران التابعة لناحية الطوز بمحافظة صلاح الدين".

وأضافت، "حيث قامت مفارزنا في مركز الطوز من السيطرة على الحادث بوقت قياسي قصير وإخماد النيران المندلعة في 15 دونماً من محصول الحنطة بكل مهنية وأداء مميز، ومنع توسعها وانتشارها إلى باقي انحاء الأرض الغير محصودة وبدون اي أضرار بشرية".

وتابعت، أن "الحادث نحجم بسبب تماس كهربائي خارجي من الأسلاك الرئيسية الناقلة للكهرباء".

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