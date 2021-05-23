تقرير صادم: 80 ألف حالة خطف لأطفال في الصين من الأسر المتفككة

2021/05/23 | 09:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت شبكة "سي إن إن" بوجود ما يقرب من 80 ألف طفل في الصين تعرضوا للاختطاف والإخفاء بسبب قضايا الحضانة ما بعد الطلاق خلال العام 2019.

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