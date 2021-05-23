السليمانية..انخفاض نسبة الاصابات والوفيات بكورونا

2021/05/23 | 09:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في المحافظة وعدد الاصابات الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت مديرية صحة السليمانية خلال بيان تابعه PUKmedia: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا التي دخلت الى مستشفيات السليمانية خلال الـ24 ساعة الماضية وصل الى 18 حالة اصابة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء والخروج من المستشفى كان 20 حالة شفاء، وهناك 104 حالات اصابة في المستشفيات تحت الرعاية الطبية المستمرة، فيما سجلت المحافظة حالة وفاة واحدة بفايروس كورونا.

PUKmedia متابعة

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