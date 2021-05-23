2021/05/23 | 09:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد، الاطاحة بـ”أبو بلال” ابرز عناصر ما تسمى بكتيبة الحدود في داعش بعد قدومه من سوريا .وذكرت المديرية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاستخبارات العسكرية تطيح بـ”أبو بلال” بعد قدومه من سوريا المركز الخبري الوطني.

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