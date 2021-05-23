استهداف رتل تابع للتحالف الدولي في ذي قار

2021/05/23 | 09:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن مصدر امني، اليوم الاحد، عن قيام مجهولون باستهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على الطريق السريع ضمن الحدود الادارية لمحافظة ذي قار.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "الحادث لم يؤدي الى تسجيل اي اضرار".

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