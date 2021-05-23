ذي قار تستيقظ على تظاهرات بأماكن متفرقة منها

2021/05/23 | 09:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اغلق العشرات من المحتجين من خريجي الكليات والمعاهد في محافظة ذي قار، اليوم الاحد، فرع توزيع المنتجات النفطية ومنعوا دخول الموظفين، للمطالبة بتوفير درجات وظيفية لهم، حسب مصدر مطلع.

وعلى صعيد آخر، قال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "العشرات من أهالي منطقة حي الإعلام شرق مدينة الناصرية قطعوا الطريق العام بالإطارات المحترقة احتجاجا على تردي واقع الخدمات".

الى ذلك اغلق العشرات من المتعاقدين في دائرة صحة محافظة ذي، الدائرة وشارع الحبوبي للمطالبة بتفعيل قرار 315 وصرف رواتبهم".

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