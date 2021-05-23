الموارد المائية تتحرك لصرف رواتب أصحاب العقود المتاخرة

2021/05/23 | 10:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الموارد المائية تتحرك لصرف رواتب أصحاب العقود المتأخرة » وكالة الأنباء العراقية

اقتصاد

اليوم, 10:08

واع/

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