اذرع الدفاع المدني تنتشل النيران من 235 دونما من الحنطة

2021/05/23 | 10:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الاحد، من انقاذ 235 دونما من محصول الحنطة في احدى قرى الطوز بمحافظة صلاح الدين.

المديرية ذكرت في بيان ان “فرقها في مركز ناحية الطوز سيطرت بوقت قياسي على حريق اندلع في 15 دونما من محصول الحنطة في قرية شاه سوران”، مشيرا الى ان “الفرق تمكنت من إخماد النيران المندلعة بكل مهنية وبأداء مميز ومنع توسعها وانتشارها إلى باقي انحاء الأرض غير المحصودة والبالغة مساحتها 235 دونما، ومن دون اي أضرار بشرية”.

واضافت أن “الحادث نتج عن تماس كهربائي خارجي من الاسلاك الرئيسية الناقلة للكهرباء”.

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