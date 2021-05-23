إضراب عظيم وشعب عظيم - نهى نعيم الطوباسي

2021/05/23 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهى_نعيم_الطوباسي نهى نعيم الطوباسي* بالتدقيق في مشهد الإضراب العظيم في فلسطين من البحر إلى النهر، والذي دعت إليه لجنة المتابعة العربية في أراضي الـ48، وأكدت عليه الحراكات والقوى الوطنية والإسلامية، ردا على العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة والقدس والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، فقد أضفى هذا المشهد التضامني والوحدوي أجواء من العزة والكرامة، ومد شعبنا بالحياة من جديد وسط سيل العذابات والمآسي والمجاز.



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