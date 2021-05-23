الاستخبارت تطيح بقيادي داعشي قادم من سوريا

2021/05/23 | 11:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية اليوم الاحد، الاطاحة بـ”أبو بلال” ابرز عناصر ما تسمى بكتيبة الحدود في داعش بعد قدومه من سوريا .

وذكرت المديرية في بيان تلقته "السومرية نيوز" أنه ضمن مهامها للمشاركة بتأمين الحدود وبعملية استخبارية نوعية نفذت وفق معلومات قدمتها مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالاشتراك مع الفوج الاول لواء المشاة ٧١ من الاطاحة بالارهابي المكنى( ابو بلال) ابرز عناصر ما تسمى بـ( كتيبة الحدود ) اثناء تسلله الى اراضينا قادما من سوريا حيث تم مراقبة تحركاته عبر الكاميرات الحرارية ونصب كمين محكم له في جلبارات التابعة الى ناحية ربيعة غربي نينوى والقبض عليه”.

وأضاف البيان، انه “احد العناصر التي شاركت بعدة عمليات ارهابية ضد قواتنا الأمنية ولدية ثلاثة اشقاء من قيادات داعش الارهابي تم قتلهم اثناء معارك التحرير”.وبينت، أن “الإرهابي يعد واحداً من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب”.

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