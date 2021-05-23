الرشيد يطلق وجبة جديدة من السلف لاربع فئات

2021/05/23 | 11:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أطلق مصرف الرشيد، الاحد، وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والموظفين والمتقاعدين.

وقال المصرف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المصرف اطلق وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والموظفين وكذلك المتقاعد"، داعياً "كافة المستفيدين ممن ترسل لهم رسائل نصية مراجعة فروع المصرف او مكاتب الدفع الالكتروني لاستلام المبلغ".

واضاف أن "العمل مستمر على رفع المبالغ في ارصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف".

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