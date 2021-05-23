الموارد المائية تعلن قرب صرف رواتب اصحاب العقود في الهيئة العامة للتشغيل

2021/05/23 | 11:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن وزير الموارد المائية مهدي رشيد، الأحد، قرب صرف رواتب أصحاب العقود في الهيئة العامة للتشغيل، مشيراً الى أن الوزارة حريصة على استحصال حقوقهم.

وقال رشيد إن "وزارة الموارد المائية قطعت شوطاً كبيراً بموضوع رواتب الأُجراء والعقود خلال الفترة الماضية، حيث استطاعت صرف مبالغ متاخرة لمدة 5 سنوات"، وفقاً لـ"واع".

وأضاف أن "هناك بعض الاشكاليات مع رواتب اصحاب العقود في الهيئة العامة للتشغيل، والذين لم تصرف رواتبهم لنحو 7 اشهر من العام الماضي والسنة الحالية".

وأكد الوزير أن "الوزارة بطور حل الموضوع مع وزارة المالية، حيث وعد وزير المالية بأن يتخذ الإجراء المناسب"، مطمئناً اياهم بأن "الوزارة حريصة على استحصال حقوقهم".

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