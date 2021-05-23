وزير الزراعة يمنح المثنى 10 مرشحات إضافة الى حصتها

2021/05/23 | 11:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلن وزير الزراعة محمد الخفاجي، اليوم الأحد، منح المثنى، 10 مرشات، اضافة الى الحصة الرئيسية، للاسهام بتنفيذ الخطط الزراعية ورفع نسب إنتاج المحاصيل الاستراتيجية.

وقال بيان للوزارة ، ان "الوزير استمع لمعاناة ومشاكل فلاحي محافظة المثنى، بشأن الوقود والتسويق وتوفير المستلزمات الزراعية مثل المرشات والمكننة الزراعية".

وأضاف، ان "الوزير تعهد ، بتذليل الملفات التي طرحها الفلاحون، ومنها المستحقات المالية، لافتا إلى قرب المباشرة بالقروض الزراعية بمبلغ (150) مليار دينار والذي سيشمل اغلب المشاريع الزراعية، مبينا "أن هناك تعليمات ستتيح استيراد الآليات الزراعية، إضافة للمعدات التي توفرها التجهيزات الزراعية، مؤكدا ان الوزارة ماضية بدعم القطاع الزراعي ومد يد العون للفلاحين".

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