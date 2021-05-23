اغلاق 9 صيدليات واعتقال مالكيها في البصرة

2021/05/23 | 11:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شرعت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في محافظة البصرة، اليوم الاحد، بعملية استخباراتية للبحث والتفتيش عن الصيدليات الوهمية وغير المرخصة والتي لا توجد لاصحابها اجازة بممارسة المهنة.

وقال بيان لوكالة الاستخبارات، انه "نتج عن ذلك ضبط ٩ صيدليات بمناطق متفرقة من تلك المحافظة والقاء القبض على مالكي الصيدليات التي تمارس المهنة بدون موافقات رسمية وكذلك صرف الادوية عشوائياً بدون استشارات طبية".

وأوضح، ان "جميعهم لا يملكون شهادة طبية ولا اختصاصية بمهنة الصيدلة ، فضلاً عن ضبط عيادة لطب الاسنان في قضاء الزبير من المحافظة اعلاه وإلقاء القبض على الطبيب الذي يمارس العمل بدون موافقات رسمية".

واعلن البيان عن اغلاق الصيدليات وعيادة طب الاسنان واحالة الموضوع مع المتهمين الى الجهات المختصة.

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