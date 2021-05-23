2021/05/23 | 11:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر امني اليوم الاحد، عن زيارة

رسمية سيقوم بها مسؤول امني عراقي رفيع

الى دولة فلسطين.





وقالت مصادر امنية ان مستشار الأمن

القومي قاسم الأعرجي سيتوجه إلى مدينة

رام الله في زيارة رسمية، يلتقي خلال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعرجي يتوجه الى رام الله في زيارة رسمية للقاء عباس) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعرجي يتوجه الى رام الله في زيارة رسمية للقاء عباس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).