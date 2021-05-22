عدنان الزرفي يتلقى انتقادات لاذعة وتعليقات نارية بعد مشاكسة جماهير ريال مدريد!

2021/05/23 | 11:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس بغداد

حصدت تغريدة النائب عدنان الزرفي حول الانتخابات المقبلة ومقارنتها بنتائج ريال مدريد في الدوري الإسباني، تفاعلاً غاضباً وانتقادات كبيرة.

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وتركزت التعليقات التي ناهزت الألف على رفض المقارنة واعتبارها "تسطيحاً" لفكرة المقاطعة في ظل "انفلات السلاح وهيمنة المال السياسي".

السلام عليكم، أيّهما افضل المشاركة في الإنتخابات لتأسيس فريق قوي ينتصر على الفرق القديمة التي لم تبنِ البلد لمواسم طويلة أم المقاطعة والخروج بموسم صفري مثل ريال مدريد ؟ولا يزعلون عليه جمهور الريال

— عدنان الزرفي Adnan Alzurfi (@adnanalzurfi) May 22, 2021

وتساءل أحد المتفاعلين، عن فائدة المشاركة و"تشكيل فريق قوي مهدد بالتصفية والتلفيق"، أمام "فرق تملك الحكام وتقنية الفار"، في إشارة إلى الأحزاب وقوى السلطة.

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كما تضمنت التغريدات انتقادات للزرفي بوصفه جزءاً من النظام السياسي في البلاد، وأخرى لأسلوبه الذي اتبعه مؤخراً.

وكتب الصحفي الرياضي علي النوري، "شخصياً كنت متأمل بيك خير على قيادة البلد، لكن أخطأت بكشف كل أوراقك منذ البداية".

شخصياً كنت متأمل بيك خير على قيادة البلد ، لكن اخطأت بكشف كل اوراقك منذ البداية.المرحلة القادمة تتطلب العمل بصمت حتى الوصول إلى ماهو مطلوب ، حتى لا يشتغلوك البعض على گولة العبادي اكس ومربع ، لان بوكتها حقدو عليك مثل ما حقد جمهور برشلونة على إدارتهم لان باعوا سواريز

— علي نوري (@Ali_nori2000) May 22, 2021

وأضاف، "المرحلة القادمة تتطلب العمل بصمت حتى الوصول إلى ماهو مطلوب، حتى لا يشتغلوك البعض على گولة العبادي أكس ومربع، لأن بوكتها حقدو عليك مثل ما حقد جمهور برشلونة على إدارتهم لأن باعوا سواريز".

ورد الزرفي على عدد محدود من التعليقات، داعيًا إلى "التفاؤل والعمل لتقديم نخبة سياسية محترفة جديدة".

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