2021/05/23 | 11:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلن مصرف الرشيد، اليوم الأحد، اطلاق وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والموظفين وكذلك المتقاعدين.ودعا المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” “المستفيدين كافة ممن ترسل لهم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص من بينهم الدفاع والداخلية..



الرشيد يطلق سلفاً للموظفين والمتقاعدين المركز الخبري الوطني.

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