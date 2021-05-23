2021/05/23 | 11:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير الدفاع: نشكر حكومة الدنمارك لمساعدتها بتقديم الدعم لمحاربة داعش » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 11:03

واع/

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