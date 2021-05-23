2021/05/23 | 11:12 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة النقل، أمس السبت، حصيلة العراقيين الذين تم اجلائهم من الهند.



وذكرت في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه ان «عدد المواطنين العراقيين الذين تم اجلائهم بنجاح خلال الرحلات الخمسة وصل الى 1669 مواطن».



واضاف ان «وزارة النقل متمثلة بالشركة العامة للخطوط الجوية العراقية شرعت لتلبية مناشدات المواطنين العالقين بعد استحصال الموافقات الرسمية من الجهات العليا واتخذت جميع الاحتياطات الصحية والوقائية من قبل طواقم الخطوط الجوية العراقية للحد من انتقال عدوى الوباء».



وتابع «بدأ تنفيذ اولى رحلات الاجلاء في الثالث من ايار لاجلاء الدفعة الاولى من المواطنين، وواصل الناقل الوطني جهوده وسيير رحلات اضافية الى الهند وصل عددها الى خمسة رحلات كانت اخرها بتاريخ 21 أيار»، مؤكدا ان «الجهود مستمرة لتسيير رحلات اجلاء اضافية في حال صدرت تعليمات جديدة فالناقل الوطني دائماً معكم مهما اشتدت المصاعب».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل تعلن حصيلة العراقيين الذين تم اجلائهم من الهند: 1669 مواطن) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل تعلن حصيلة العراقيين الذين تم اجلائهم من الهند: 1669 مواطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).