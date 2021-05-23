2021/05/23 | 11:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، عن اكمال مشروع بطاقة الأداء للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، فيما كشف عن قرب اطلاق المشروع في السادس والعشرين من آيار الجاري خلال اجتماع افتراضي بحضور مؤسسات دولية ومحلية.

البنك قال في بيان إن المشروع جاء بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، لمعالجة المسائل الرقابية في القطاع المصرفي، معللًا تبنيه تطبيق الحوكمة المؤسسية بوصفه هدفاً ضمن الخطة الاستراتيجية للمدة من (2016-2020) تعزيزاً لنظم الرقابة والإشراف ومواكبة التطورات الحاصلة في الخدمات المصرفية.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطوة عراقية نحو الحوكمة الالكترونية.. البنك المركزي يستعد لاطلاق مشروع بطاقة الأداء للمعايير البيئية والاجتماعية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطوة عراقية نحو الحوكمة الالكترونية.. البنك المركزي يستعد لاطلاق مشروع بطاقة الأداء للمعايير البيئية والاجتماعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).