2021/05/23 | 11:23 - المصدر: عين العراق

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الأحد 23 مايو 2021 | 11:11 صباحاً

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العشرات من الاجراء والعقود يغلقون مبنى محافظة الديوانية

اغلق العشرات من اصحاب الأجور والعقود في دوائر محافظة الديوانية، الاحد ( 23 أيار 2021) بوابة مبنى المحافظة احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم.

وقال مصدر، إن العشرات من الأجراء واصحاب العقود في دوائر محافظة الديوانية اغلقوا بوابة مبنى المحافظة، احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم الخاصة بقرار 315.

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