ناحية الزوية تتلقى عشرات طلبات العمل من مختلف الاختصاصات لاشغال 30 ألف فرصة عمل في مشروع سد مكحول

2021/05/23 | 11:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت مديرية ناحية الزوية في صلاح الدين البدء بتسلم طلبات المتقدمين للعمل في مشروع سد مكحول الاستراتيجي، عبر ملئ استمارات خاصة وفق الضوابط ومن متخلف الاختصاصات.

وقال مدير الناحية محمد زيدان في تصريحات صحافية، إن المرحلة الاولى من المشروع تتضمن التهيئة واصلاح بعض الاراضي وتهيئتها للشروع بالعمل، فيما بين أن الطلبات اليومية للعمل مازالت محدودة ولا تتعدى العشرات.

وبحسب زيدان فأن الموارد المائية وعدت بتوفير 30 الف فرصة عمل فيما تكون الاولوية للمناطق القريبة من مشروع السد الى جانب استقطاب اصحاب الخبرات الفنية والاليات وحسب مراحل العمل”.

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