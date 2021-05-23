جيش ميانمار يعلق عمل 125 ألف معلم معارض للانقلاب

2021/05/23 | 11:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مسؤول باتحاد المعلمين في ميانمار، إن “الجيش علق عمل 125 ألف معلم لانضمامهم إلى حركة عصيان مدني تعارض الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في فبراير(شباط)”.

وجاء القرار قبل أيام من انطلاق العام الدراسي الجديد الذي يقاطعه بعض المعلمين والآباء في إطار الحملة التي أصابت البلاد بالشلل.

وذكر المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن الجيش علق عمل 125900 معلم اعتباراً من السبت.

والمسؤول مدرج بالفعل على قائمة مطلوبين يتهمهم المجلس العسكري بالتحريض على العصيان.

ويوجد في ميانمار 430 ألف معلم وفقاً لأحدث بيانات.

ولم يتسن لرويترز الوصول إلى متحدث باسم المجلس العسكري أو وزارة التعليم للتعقيب.

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