برودة الطقس تنهي حياة 21 شخصاً في الصين

2021/05/23 | 11:32 - المصدر: بغداد اليوم

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لقى 21 شخصا مصرعهم في الصين، بسبب الأجواء الباردة، وذلك خلال سباق ألتراماراثون فى مقاطعة جانسو الوعرة.

وبدأ السباق في الساعة 9 صباحًا من يوم السبت، حيث كان المتسابقين يرتدون قمصانًا وسراويل قصيرة تحت السماء الملبدة بالغيوم.

وبلغت المسافة للسباق 100 كيلومتر من منطقة ذات مناظر خلابة عند منعطف في النهر الأصفر التي تشتهر بمنحدراتها وأعمدتها الصخرية.

وبدأت جهود إنقاذ ضخمة ، بإرسال أكثر من 1200 من رجال الإنقاذ ، بمساعدة طائرات بدون طيار للتصوير الحراري، وأجهزة كشف الرادار ومعدات الهدم، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية.

وقال مسؤولون من بايين الواقعة على بعد حوالي ألف كيلومتر غربي العاصمة بكين إن الانهيار الأرضي الذي أعقب الطقس القاسي أعاق أيضا أعمال الإنقاذ.

شارك في السباق 172 شخصًا بحلول يوم الأحد، وتم التأكد من سلامة 151 مشاركًا.

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