استهداف رتل للتحالف الدولي على في الديوانية

2021/05/23 | 11:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلن مصدر امني ، اليوم الاحد، عن قيام مجهولين باستهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على الطريق السريع في محافظة الديوانية، لم يتسبب باي اضرار.

وكان رتل للتحالف الدولي تم استهدافه في الخط السريع في محافظة ذي قار.

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