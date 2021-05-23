وكالة الاستخبارات: الشروع بعملية امنية لضبط الصيدليات الوهمية في البصرة

2021/05/23 | 11:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية، اليوم الاحد، الشروع بعملية امنية لضبط الصيدليات الوهمية وغير المرخصة في محافظة البصرة.

الوكالة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بمتابعة ميدانية لوكيل الاستخبارات شرعت مفارز وكالة الاستخبارات و التحقيقات الاتحادية في محافظة البصرة بعملية استخباراتية للبحث والتفتيش عن الصيدليات الوهمية وغير المرخصة والتي لاتوجد لاصحابها اجازة بممارسة المهنة ، إذ نتج عن ذلك ضبط (٩) صيدليات بمناطق متفرقة من تلك المحافظة والقاء القبض على مالكي الصيدليات التي تمارس المهنة بدون موافقات رسمية وكذلك صرف الادوية عشوائياً بدون استشارات طبية".

واضاف البيان، ان "جميعهم لايملكون شهادة طبية ولا اختصاصية بمهنة الصيدلة، فضلاً عن ضبط عيادة لطب الاسنان في قضاء الزبير من المحافظة اعلاه وإلقاء القبض على الطبيب الذي يمارس العمل بدون موافقات رسمية".

وتابع انه "تم غلق الصيدليات وعيادة طب الاسنان واحالة الموضوع مع المتهمين الى الجهات المختصة".

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