الزراعة: قرب صرف قروض بمبلغ 150 مليار دينار لفلاحي المثنى

2021/05/23 | 11:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن وزير الزراعة محمد الخفاجي، الأحد، قرب المباشرة بصرف قروض زراعية بمبلغ (150) مليار دينار.

ووصل الخفاجي، في وقت سابق من صباح اليوم، إلى محافظة المثنى، حيث عقد فور وصوله اجتماعا مع عدد من ممثلي الفلاحين في المحافظة، في مبنى مديرية الزراعة.

وقال الخفاجي في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه استمع "الى معاناة ومشاكل فلاحي محافظة المثنى، بشأن الوقود والتسويق وتوفير المستلزمات الزراعية مثل المرشات والمكننة الزراعية".

وقرر الخفاجي، "منح المثنى، 10 مرشات، اضافة الى الحصة الرئيسية، للاسهام بتنفيذ الخطط الزراعية ورفع نسب إنتاج المحاصيل الاستراتيجية".

كذلك تعهد، بحسب البيان، بـ"تذليل الملفات التي طرحها الفلاحون، ومنها المستحقات المالية"، لافتا إلى "قرب المباشرة بالقروض الزراعية بمبلغ (150) مليار دينار والذي سيشمل اغلب المشاريع الزراعية".

وبيّن الخفاجي، أن "هناك تعليمات ستتيح استيراد الآليات الزراعية، إضافة للمعدات التي توفرها التجهيزات الزراعية"، مؤكدا أن "الوزارة ماضية بدعم القطاع الزراعي ومد يد العون للفلاحين".

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