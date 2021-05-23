إصابة 9 أشخاص في انفجار مصنع مواد متفجرة بإيران

2021/05/23 | 11:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب تسعة أشخاص بجروح في انفجار لم تحدد أسبابه وقع فجر الأحد في مصنع للمواد المتفجرة والمفرقعات في محافظة أصفهان وسط إيران، وفق وكالة "إسنا" للأنباء.

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