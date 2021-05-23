الأهلي المصري يتأهل إلى نصف نهائي أبطال أفريقيا

2021/05/23 | 11:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل فريق الأهلي المصري للدور قبل

النهائي بدوري أبطال أفريقيا لكرة

القدم عقب تعادله 1 - 1 أمام مضيفه

ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي امس

السبت في إياب دور الثمانية بالبطولة.

وتقدم الأهلي بهدف سجله يا

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